В Раду внесен проект госбюджета-2020, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n126804-proekt-budjeta-na-2020-god-vnesen-v-verhovnuu-radu.html

Ракурс

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

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Соответствующий документ зарегистрирован под № 2000. Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что этот документ сегодня получен Верховной Радой и «передан на рассмотрение руководству».

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Во время сегодняшнего брифинга министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщала, что в правительственном проекте бюджета размер ресурсной базы заложен на уровне 1,795 трлн грн, размер дефицита к ВВП запланирован на уровне 2,09%.

Расчет проекта бюджета осуществлен с использованием прогнозного курса валют в размере 28,2 грн за один долл. США на конец года. Этот показатель базировался на основе макропрогноза, утвержденного в мае этого года.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год запланировано повышение минимальной среднемесячной зарплаты на 550 грн. Таким образом, с 1 января 2020 года минимальная зарплата может составлять 4 тыс. 723 грн.