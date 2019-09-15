Бюджет-2020: Маркарова рассказала, какой будет минимальная зарплата

Оксана Маркарова, фото: Министерство финансов

https://racurs.ua/n126803-budjet-2020-markarova-rasskazala-kakoy-budet-minimalnaya-zarplata.html

Ракурс

В проекте государственного бюджета на 2020 год размер минимальной среднемесячной зарплаты заложен на уровне 4 тыс. 723 грн.

Loading...

Такой показатель вводится с 1 января 2020 года. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает агентство «Укринформ».

Таким образом, увеличение минимальной зарплаты в новом году составит 550 грн. Маркарова отметила, что эта цифра соответствует показателям роста и в правительстве считают, что ее дополнительное увеличение уже не соответствовало бы росту производительности.

В целом это достаточно существенный рост минимальной заработной платы, — отметила министр.

Кроме того, в проекте бюджета на 2020 год соответственно увеличиваются расходы на оплату труда и денежное обеспечение, добавила Маркарова.

С 1 января 2019 года размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4 тыс. 173 грн. В 2018 году минимальная зарплата составляла 3 тыс. 723 грн.

Напомним, Маркарова сегодня сообщила, что ресурсная база государственного бюджета на 2020 год запланирована на уровне 1,795 трлн грн. Размер дефицита к ВВП запланирован на уровне 2,09%.