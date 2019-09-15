Бюджет-2020: Маркарова рассказала, какой будет минимальная зарплата

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Оксана Маркарова, фото: Министерство финансов
Бюджет-2020: Маркарова рассказала, какой будет минимальная зарплатаhttps://racurs.ua/n126803-budjet-2020-markarova-rasskazala-kakoy-budet-minimalnaya-zarplata.htmlРакурс
В проекте государственного бюджета на 2020 год размер минимальной среднемесячной зарплаты заложен на уровне 4 тыс. 723 грн.
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Такой показатель вводится с 1 января 2020 года. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает агентство «Укринформ».
Таким образом, увеличение минимальной зарплаты в новом году составит 550 грн. Маркарова отметила, что эта цифра соответствует показателям роста и в правительстве считают, что ее дополнительное увеличение уже не соответствовало бы росту производительности.
В целом это достаточно существенный рост минимальной заработной платы, — отметила министр.
Кроме того, в проекте бюджета на 2020 год соответственно увеличиваются расходы на оплату труда и денежное обеспечение, добавила Маркарова.
С 1 января 2019 года размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4 тыс. 173 грн. В 2018 году минимальная зарплата составляла 3 тыс. 723 грн.
Напомним, Маркарова сегодня сообщила, что ресурсная база государственного бюджета на 2020 год запланирована на уровне 1,795 трлн грн. Размер дефицита к ВВП запланирован на уровне 2,09%.
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