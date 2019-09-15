Алексей Гончарук, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n126802-goncharuk-proekt-budjeta-na-2020-god-kabmin-segodnya-vneset-v-parlament.html

Ракурс

Кабинет министров сегодня внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

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Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во время брифинга, сообщает агентство «РБК-Украина».

Гончарук отметил, что сегодня — последний день, предусмотренный Конституцией Украины для одобрения проекта бюджета правительством и представления его в Верховную Раду.

Мы сегодня это сделаем, — пообещал премьер.

Также Гончарук сообщил, что в течение ближайших двух недель Кабмин подаст в парламент программу деятельности правительства.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, ресурсная база бюджета на 2020 год составит 1,795 трлн грн. Также запланировано уменьшение дефицита. Правительство рассчитывает, что размер дефицита к ВВП в следующем году составит 2,09%.

Это очень амбициозная цель. Мы уверены, что мы ее достигнем, — заявила Маркарова.

Напомним, в начале месяца президент Украины Владимир Зеленский уверял, что правительство сможет до 15 сентября подать в Раду проект бюджета на следующий год.