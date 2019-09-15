Лучшие украинские теннисистки поедут на турнир в Москву. Фото: Xsport

https://racurs.ua/n126801-luchshie-ukrainskie-tennisistki-poedut-na-turnir-v-moskvu.html

Ракурс

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина и вторая ракетка страны Даяна Ястремская сыграют на теннисном турнире, который пройдет в Москве.

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Как сообщает портал «Большой теннис Украины», полный список участник будет представлен на следующей неделе.

На турнире в Москве примут участие и другие представительницы топ-30: Симона Халеп (Румыния), Йоханна Конта (Великобритания), Анастасия Севастова (Латвия), Аннет Контавейт (Эстония), Маркета Вондроушова (Чехия) и Мария Саккари (Греция).

Отметим, что Свитолина и Ястремская уже играли на Кубке Кремля. Лучшая теннисистка Украины играла здесь в последний раз в 2016 году. Тогда она дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке Светлане Кузнецовой. Тогда Свитолина сообщила, что ей до матча поступали угрозы от неизвестных. Что касается Ястремской, то она в 2017 году уступила в квалификации.

Кубок Кремля пройдет в столице России с 14 по 20 октября.

Напомним, что Свитолина проиграла французской спортсменке Кристине Младенович в одной четвертой финала теннисного турнира WTA Premier в Чжэнчжоу.