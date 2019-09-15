Кращі українські тенісистки поїдуть на турнір до Москви. Фото: Xsport

https://racurs.ua/ua/n126801-kraschi-ukrayinski-tenisystky-poyidut-na-turnir-do-moskvy.html

Ракурс

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна і друга ракетка країни Даяна Ястремська зіграють на тенісному турнірі, який пройде в Москві.

Loading...

Як повідомляє портал «Великий теніс України», повний список учасник буде представлений наступного тижня.

На турнірі в Москві візьмуть участь і інші представниці топ-30: Симона Халеп (Румунія), Йоханна Конта (Великобританія), Анастасія Севастова (Латвія), Аннет Контавейт (Естонія), Маркета Вондроушова (Чехія) і Марія Саккари (Греція).

Відзначимо, що Світоліна і Ястремська вже грали на Кубку Кремля. Краща тенісистка України грала тут востаннє в 2016 році. Тоді вона дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Світлані Кузнєцовій. Тоді Світоліна повідомила, що їй до матчу надходили погрози від невідомих. Що стосується Ястремської, то вона в 2017 році поступилася в кваліфікації.

Кубок Кремля пройде в столиці Росії з 14 по 20 жовтня.

Нагадаємо, що Світоліна програла французькій спортсменці Христині Младенович в ¼ фіналу тенісного турніру WTA Premier у Чженчжоу.