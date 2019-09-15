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Погода в Україні 16 вересня: у столиці спекотно та сухо. Фото: Подробности

Погода в Україні 16 вересня: у столиці спекотно та сухо (КАРТА)

15 вер 2019, 14:32
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Погода в Україні 16 вересня буде сухою, за винятком Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

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Температура повітря вдень складе 20−27°, а вночі опуститься до 7−12° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві та області 16 вересня температура повітря вночі становитиме 9−11°, вдень — 20−22°.

У Львові протягом наступної доби синоптики прогнозують дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11°, вдень — 21−23°.

В Одесі 16 вересня Укргідрометцентр прогнозує сонячну погоду. Вночі температура повітря опуститься до 11−13°, вдень підніметься до 25−27°.

У Дніпрі в понеділок вдень очікується тепла погода. Вночі температура складе 8−10°, вдень — 21−23°.

У Харкові 16 вересня Укргідрометцентр обіцяє мінливу хмарність. Вночі термометри покажуть 7−9°, вдень — 21−23°.

На Закарпатті завтра очікується потепління. На небі буде безхмарно. Температура повітря трохи знизиться і вночі складе 7−9°, вдень — 22−24°.

Погода в Україні 16 вересня: у столиці спекотно та сухо. Фото: Скриншот

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Іспанії зросла кількість загиблих в результаті повені.

Джерело: Ракурс


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