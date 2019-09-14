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Наводнение в Испании: количество жертв увеличилось. Фото: twitter/Strange_Sounds
Наводнение в Испании: количество жертв увеличилось (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n126770-navodnenie-v-ispanii-kolichestvo-jertv-uvelichilos-foto-video.htmlРакурс
Наводнение в Испании привело к новым жертвам. Количество погибших в результате стихийного бедствия увеличилось до пяти.
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Сильные дожди вызвали выход из берегов реки Сегуры, которая затопила несколько населенных пунктов на юго-востоке Испании. Об этом сообщает местная газета La Vanguardia, передает «РБК-Украина».
Спасатели эвакуировали уже около 3,5 тыс. местных жителей.
Накануне в муниципалитете Бенферри спасатели нашли тело 58-летнего мужчины. Предположительно, его унесло течение. Еще двое мужчин утонули в своих машинах в Альмерии и Гранаде. В муниципалитете Каудете нашли тела двоих погибших.
В ночь на 11 сентября холодный циклон принес ливни, грозы и сильный ветер в Испанию. Потоки воды затопили туннели и дороги. Были закрыты аэропорты в нескольких городах. Стихия уничтожила множество объектов инфраструктуры.
Как ранее сообщал «Ракурс», непогоду, которая обрушилась на Испанию уже назвали худшей за последние 100 лет. Потоками воды на дорогах сносило автомобили.
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