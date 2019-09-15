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Погода в Украине 16 сентября: в столице тепло и сухо. Фото: Подробности
Погода в Украине 16 сентября: в столице тепло и сухо (КАРТА)https://racurs.ua/n126800-pogoda-v-ukraine-16-sentyabrya-v-stolice-proydut-dojdi-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 16 сентября будет сухой, за исключением Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.
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Температура воздуха днем составит 20−27°, а ночью опустится до 7−12° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
В Киеве и области 16 сентября температура воздуха ночью составит 9−11°, днем — 20−22°.
Во Львове в течение следующих суток синоптики прогнозируют дожди. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем — 21−23°.
В Одессе 16 сентября Укргидрометцентр прогнозирует солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 11−13°, днем поднимется до 25−27°.
В Днепре в понедельник днем ожидается теплая погода. Ночью температура составит 8−10°, днем — 21−23°.
В Харькове 16 сентября Укргидрометцентр обещает переменную облачность. Ночью термометры покажут 7−9°, днем — 21−23°.
На Закарпатье завтра ожидается потепление. На небе будет безоблачно. Температура воздуха немного понизится и ночью составит 7−9°, днем — 22−24°.
Как ранее сообщал «Ракурс», в Испании возросло количество погибших в результате наводнения.
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