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Погода в Украине 16 сентября: в столице тепло и сухо. Фото: Подробности

Погода в Украине 16 сентября: в столице тепло и сухо (КАРТА)

15 сен 2019, 14:32
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Погода в Украине 16 сентября будет сухой, за исключением Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.

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Температура воздуха днем составит 20−27°, а ночью опустится до 7−12° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве и области 16 сентября температура воздуха ночью составит 9−11°, днем — 20−22°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики прогнозируют дожди. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем — 21−23°.

В Одессе 16 сентября Укргидрометцентр прогнозирует солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 11−13°, днем ​​поднимется до 25−27°.

В Днепре в понедельник днем ожидается теплая погода. Ночью температура составит 8−10°, днем — 21−23°.

В Харькове 16 сентября Укргидрометцентр обещает переменную облачность. Ночью термометры покажут 7−9°, днем — 21−23°.

На Закарпатье завтра ожидается потепление. На небе будет безоблачно. Температура воздуха немного понизится и ночью составит 7−9°, днем — 22−24°.

Погода в Украине 16 сентября: в столице тепло и сухо. Скринштот

Как ранее сообщал «Ракурс», в Испании возросло количество погибших в результате наводнения.

Источник: Ракурс


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