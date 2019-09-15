Сенцов показал единственный снимок из российской тюрьмы. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126799-sencov-pokazal-edinstvennyy-snimok-iz-rossiyskoy-turmy-foto.html

Ракурс

Олег Сенцов, украинский режиссер и политзаключенный, показал единственную фотографию, которая была сделана в тюрьме. Снимок он отправил своим родственникам накануне нового 2016 года.

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Фотографию из мест лишения свободы украинский узник Кремля показал сегодня на своей странице в Facebook.

Также Сенцов написал, что в некоторых российских тюрьмах заключенные имеют возможность пользоваться интернетом и телефонами, но ему в таких местах приходилось бывать крайне редко.

Режиссер рассказал, что в основном ему приходилось находиться в максимально изолированных учреждениях, где никто и не помышлял об использовании телефона.

Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года, — написал он.

Напомним, что Сенцов сжег тюремную робу, в которой он отбывал наказание по сфабрикованному делу в Российской Федерации.