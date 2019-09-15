Сенцов показав єдиний знімок з російської в'язниці. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126799-sencov-pokazav-iedynyy-znimok-z-rosiyskoyi-v-yaznyci-foto.html

Ракурс

Олег Сенцов, український режисер і політв’язень, показав єдину фотографію, яка була зроблена у в’язниці. Знімок він відправив своїм родичам напередодні нового 2016 року.

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Фотографію з місць позбавлення волі український в’язень Кремля показав сьогодні на своїй сторінці в Facebook.

Також Сенцов написав, що в деяких російських в’язницях ув’язнені мають можливість користуватися Інтернетом і телефонами, але йому в таких місцях доводилося бувати вкрай рідко.

Режисер розповів, що в основному йому доводилося перебувати в максимально ізольованих установах, де ніхто і не думав про використання телефону.

Знайшовши можливість зв’язку, я коротко зв’язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця фотографія єдина, зроблена у в’язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній переддень нового 2016 року, — написав він.

Нагадаємо, що Сенцов спалив тюремну робу, в якій він відбував покарання за сфабрикованою справою в Російській Федерації.