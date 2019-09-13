Свитолина проиграла Младенович в четверть финале WTA. Фото: XSPORT.ua

https://racurs.ua/n126763-svitolina-proigrala-mladenovich-v-chetvert-finale-wta.html

Ракурс

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла французской спортсменке Кристине Младенович в одной четвертой финала теннисного турнира WTA Premier в Чжэнчжоу (Китай).

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Призовой фонд этого турнира составляет 1 млн долл. Об этом сообщает «Укринформ».

Результат сражения за прохождение в турнире 4:6, 6:4, 3:6. Игра между Свитолиной Младенович затянулась на 2 часа 47 минут.

Теперь Младенович, которая является 49-й ракеткой мира сразиться с хорватской спортсменкой Петрой Мартич, которая занимает 23-е место в рейтинге.

Отмечается, что Свитолина, которая является третьей ракеткой мира и лучшей теннисисткой Украины, провела на корте сегодня сразу два матча.

В первой игре украинка 2 часа и 35 минут сражалась Юлией Путинцевой (36-я ракетка мира) из Казахстана. Счет составил 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Как ранее сообщал «Ракурс», Элина Свитолина вышла в полуфинал известного открытого чемпионата США US Open. За шаг до финала украинка уступила легендарной экс-первой ракетке мира американке Серене Уильямс.