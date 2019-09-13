Світоліна програла Младеновіч в чверть фіналі WTA. Фото: XSPORT.ua

https://racurs.ua/ua/n126763-svitolina-prograla-mladenovich-v-chvert-finali-wta.html

Ракурс

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна програла французькій спортсменці Христині Младеновіч в одній четвертій фіналу тенісного турніру WTA Premier у Чженчжоу (Китай).

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Призовий фонд цього турніру становить 1 млн дол. Про це повідомляє «Укрінформ».

Результат бою за проходження в турнірі 4:6, 6:4, 3:6. Гра між Світоліною та Младеновіч затягнулася на 2 години 47 хвилин.

Тепер Младеновіч, яка є 49-ю ракеткою світу битиметься з хорватською спортсменкою Петрою Мартіч, яка займає 23-е місце в рейтингу.

Зазначається, що Світоліна, яка є третьою ракеткою світу і кращою тенісисткою України, провела на корті сьогодні відразу два матчі.

У першій грі українка 2 години і 35 хвилин боролася з Юлією Путинцевою (36-а ракетка світу) з Казахстану. Рахунок склав 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Як раніше повідомляв «Ракурс», Еліна Світоліна вийшла у півфінал відомого відкритого чемпіонату США US Open. За крок до фіналу українка поступилася легендарній екс-першій ракетці світу американці Серені Вільямс.