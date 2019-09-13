Honda показала прозорий автомобіль в Японії. Фото: Ant Ari / Facebook

https://racurs.ua/ua/n126762-honda-pokazala-prozoryy-avtomobil-v-yaponiyi-foto.html

Ракурс

Автомобілебудівна компанія Honda продемонструвала на одному заході в Японії машину з прозорим кузовом.

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Незвичайним дизайном похвалилася Honda S2000. Завдяки прозорому кузову гості заходу могли розглянути різні деталі всередині автомобіля. Про це повідомляє «Популярна механіка», посилаючись на видання Tire Meets Road.

Цю прозору модель компанія раніше побудувала в якості експоната для різних автошоу, щоб продемонструвати «нутрощі» нової машини.

Цього разу S2000 вирішили продемонструвати з нагоди 20-річчя цієї моделі. Серійну Honda S2000 почали випускати в 1999 році на честь 50-річчя компанії. Останню машину цієї моделі зібрали в 2009 році.

Зазначимо, що сьогодні на Франкфуртському автосалоні Honda представила свій серійний електромобіль, вартість якого стартує від 33,4 тис. євро в базовій комплектації. Ці автомобілі можна буде побачити на дорогах не раніше літа 2020 року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», автомобілебудівна компанія Toyota тестує новий унікальний гібридний автомобіль Prius з сонячними панелями. Стали відомі перші результати випробувань.