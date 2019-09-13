Honda показала прозрачный автомобиль в Японии. Фото: Ant Ari / Facebook

https://racurs.ua/n126762-honda-pokazala-prozrachnyy-avtomobil-v-yaponii-foto.html

Ракурс

Автомобилестроительная компания Honda продемонстрировала на одном мероприятии в Японии машину с прозрачным кузовом.

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Необычным дизайном обладала Honda S2000. Благодаря прозрачному кузову гости мероприятия могли рассмотреть различные детали внутри автомобиля. Об этом сообщает «Популярная механика», ссылаясь на издание Tire Meets Road.

Эту прозрачную модель компания ранее построила в качестве экспоната для различных автошоу, чтобы продемонстрировать «внутренности» новой машины.

В этот раз S2000 решили продемонстрировать по случаю 20-летия данной модели. Серийную Honda S2000 начали выпускать в 1999 году в честь 50-летия компании. Последнюю машину этой модели собрали в 2009 году.

Отметим, что сегодня на Франкфуртском автосалоне Honda представила свой серийный электромобиль, стоимость которого стартует от 33,4 тыс. евро в базовой комплектации. Эти автомобили можно будет увидеть на дорогах не ранее лета 2020 года.

Как ранее сообщал «Ракурс», автомобилестроительная компания Toyota тестирует новый уникальный гибридный автомобиль Prius с солнечными панелями. Стали известны первые результаты испытаний.