Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки. Фото: апостроф

https://racurs.ua/n126761-deficit-budjeta-ssha-dostig-rekordnoy-otmetki.html

Ракурс

В США дефицит бюджета достиг рекордной за последние 10 лет отметки. Разница между доходами и расходами превышает 1 трлн долл.

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Доходы США в текущем финансовом году составили более 3 трлн долл., однако расходы превысили 4,15 трлн долл. За последний год объем дефицита вырос на 19%. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Взымание таможенных пошлин принесли США огромную прибыль, а торговые войны с Китаем и другими странами пополнили американскую казну на 66 млрд долл.

Эксперты по экономике предупреждают, что в конце следующего года огромный дефицит бюджета может погрузить экономику США в пучину масштабного кризиса.

Как ранее сообщал «Ракурс», один из 10 кандидатов на пост президента США американский бизнесмен Эндрю Янг пообещал в течение года платить американцам 1 тыс. долл. ежемесячно. Янг является кандидатом от Демократической партии.