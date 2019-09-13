Дефіцит бюджету США досяг рекордної позначки. Фото: апостроф

https://racurs.ua/ua/n126761-deficyt-budjetu-ssha-dosyag-rekordnoyi-poznachky.html

Ракурс

У США дефіцит бюджету досяг рекордної за останні 10 років позначки. Різниця між доходами і витратами перевищує 1 трлн дол.

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Доходи США в поточному фінансовому році склали понад 3 трлн дол., проте витрати перевищили 4,15 трлн дол. За останній рік обсяг дефіциту зріс на 19%. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Стягнення митних зборів принесли США величезний прибуток, а торгові війни з Китаєм та іншими країнами поповнили американську скарбницю на 66 млрд дол.

Експерти з економіки попереджають, що наприкінці наступного року величезний дефіцит бюджету може занурити економіку США у безодню масштабної кризи.

Як раніше повідомляв «Ракурс», один з 10 кандидатів на пост президента США американський бізнесмен Ендрю Янг пообіцяв протягом року платити американцям 1 тис. дол. щомісяця. Янг є кандидатом від Демократичної партії.