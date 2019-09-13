Гібрид на сонячних панелях тестує компанія Toyota. Фото: IТC

https://racurs.ua/ua/n126760-gibryd-na-sonyachnyh-panelyah-testuie-kompaniya-toyota.html

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Японська автомобілебудівна компанія Toyotaтестує новий гібридний автомобіль Priusз сонячними панелями.

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До проекту, який підтримує уряд Японії, приєдналися компанія Sharpі організація NEDO. Про це повідомляє «Економічна правда» посилаючись на видання Reuters.

Нову автівку обладнали ультратонкими сонячними панелями, які зазвичай використовуються для постачання енергії супутникам на орбіті. Однак для серійного авто необхідно здешевити обладнання, яке було розроблено для використання у космосі.

Також у інженерів виникла проблем з кріпленням панелей на вигнутих частинах корпусу автомобіля. Елементи живлення розміщені на даху, капоті, задньому склі машини та спойлері. Ймовірно панелі зможуть заряджати батареї без підключенні до мережі.

Випробування стартували ще в липні і, згідно з першими результатами, вже є деякі висновки. Виявилося, що в сонячний день зарядки вистачає на 56 км.

Ефективність зарядки енергетичних елементів зросла на 14%, однак у занадто жарку або похмуру погоду вона різко знижується.

Учасники тестування зазначають, що масовий випуск таких авто найближчим часом не очікується.

Нагадаємо, днями компанія Volkswagen переробила класичну версію Beetle на повноцінний електрокар.