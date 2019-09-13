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Гибрид на солнечных панелях тестирует компания Toyota. Фото: IТC

Гибрид на солнечных панелях тестирует компания Toyota

13 сен 2019, 20:01
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Японская автомобилестроительная компания Toyota тестирует новый гибридный автомобиль Prius с солнечными панелями.

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К проекту, который поддерживает правительство Японии, присоединились компания Sharp и организация NEDO. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на издание Reuters.

Новую машину оборудовали ультратонкими солнечными панелями, которые обычно используются для снабжения энергией спутникам на орбите. Однако для серийного авто необходимо удешевить оборудования, которое было разработано для использования в космосе.

Также у инженеров возникла проблема с креплением панелей на изогнутых частях корпуса автомобиля. Элементы питания размещены на крыше, капоте, заднем стекле машины и спойлере. Вероятно, панели смогут заряжать батареи без подключения к сети.

Испытания стартовали еще в июле и, согласно первым результатам, уже есть некоторые выводы. Оказалось, что в солнечный день зарядки хватает на 56 км.

Эффективность зарядки энергетических элементов выросла на 14%, однако в слишком жаркую или пасмурную погоду она резко снижается.

Участники тестирования отмечают, что массовый выпуск таких авто в ближайшее время не ожидается.

Напомним, на днях компания Volkswagen переработала классическую версию Beetle в полноценный электрокар.


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