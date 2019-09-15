Ракурсhttps://racurs.ua/
Діана Варінська та Анастасія Бачинська, фото: НОК України
Українські гімнастки здобули повний комплект нагород на змаганнях у Парижіhttps://racurs.ua/ua/n126812-ukrayinski-gimnastky-zdobuly-povnyy-komplekt-nagorod-na-zmagannyah-u-paryji.htmlРакурс
Українські гімнастки вдало виступили на етапі Кубку світового виклику у столиці Франції.
Loading...
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Повний комплект нагород у Парижі! — зазначили в НОК.
Так, 18-річна українська спортсменка Діана Варінська стала чемпіонкою у вільних вправах та бронзовою медалісткою на колоді, де компанію їй на п'єдесталі склала 16-річна Анастасія Бачинська, котра посіла друге місце.
Варінська — фіналістка чемпіонатів світу, Європи, етапів Кубку світу. У 2018 році вона стала переможницею загального заліку Кубку світу-2018 у вправах на колоді. На цьогорічних Європейських іграх у Мінську вона здобула бронзову нагороду в абсолютній першості з гімнастики за результатами вправ на колоді, брусах, опорному стрибку та вільних вправах.
Нагадаємо, у червні цього року виступ тоді ще 15-річної Бачинської на Європейських іграх у Мінську став справжньою сенсацією — їй вдалося здобути золоту медаль у вільних вправах.
Загрузка...