Діана Варінська та Анастасія Бачинська, фото: НОК України

https://racurs.ua/ua/n126812-ukrayinski-gimnastky-zdobuly-povnyy-komplekt-nagorod-na-zmagannyah-u-paryji.html

Ракурс

Українські гімнастки вдало виступили на етапі Кубку світового виклику у столиці Франції.

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Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Повний комплект нагород у Парижі! — зазначили в НОК.

Так, 18-річна українська спортсменка Діана Варінська стала чемпіонкою у вільних вправах та бронзовою медалісткою на колоді, де компанію їй на п'єдесталі склала 16-річна Анастасія Бачинська, котра посіла друге місце.

Варінська — фіналістка чемпіонатів світу, Європи, етапів Кубку світу. У 2018 році вона стала переможницею загального заліку Кубку світу-2018 у вправах на колоді. На цьогорічних Європейських іграх у Мінську вона здобула бронзову нагороду в абсолютній першості з гімнастики за результатами вправ на колоді, брусах, опорному стрибку та вільних вправах.

Нагадаємо, у червні цього року виступ тоді ще 15-річної Бачинської на Європейських іграх у Мінську став справжньою сенсацією — їй вдалося здобути золоту медаль у вільних вправах.