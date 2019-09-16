В Колумбии самолет упал на жилые дома, семь человек погибли. Фото: ГЛАС

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Ракурс

Авиакатастрофа в Колумбии произошла вчера. В результате падения двухмоторного самолета погибли семь человек.

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Инцидент произошел на западе южноамериканского государства. Двухмоторный самолет направлялся в сторону муниципалитета Лопес-де-Микай, но через несколько минут после взлета он рухнул на жилой квартал, сообщила газета El Tiempo.

По данным местного издания, инцидент произошел во второй половине дня в городе Попаян.

Всего на борту воздушного судна находились девять человек. Погибли пять пассажиров и два пилота. Выживших в экстренном порядке госпитализировали в ближайшие больницы.

На месте крушения работают специалисты, которые начали расследование.

Официальные лица Колумбии пока не могут назвать точную причину падения самолета.

Напомним, что 17 августа авиакатастрофа легкомоторного самолета произошла в округе Датчесс, штат Нью-Йорк (США). Тогда погиб один человек.