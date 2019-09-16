Беспорядки в Харькове: задержаны три человека, их подозревают в нападении на полицейских. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126815-besporyadki-v-harkove-zaderjany-tri-cheloveka-ih-podozrevaut-v-napadenii-na-policeyskih.html

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Полиция Харькова задержала троих участников массовых беспорядков, произошедших вчера во время ЛГБТ-парада на улице Рымарской.

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Всего в полицейское отделение были доставлены 17 нарушителей, но только троих из них полиция задержала. Им готовятся сообщить подозрение, заявили в пресс-службе Национальной полиции.

По данным правоохранителей, в результате действий задержанных пострадали двое полицейских. В сторону силовиков группа молодых людей распылила слезоточивый газ.

Задержанные находятся в Шевченковском отделе полиции. Следствие началось в отношении двух жителей Харькова и одного уроженца Ивано-Франковской области.

Следователи намерены объявить им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, что марш начался днем 15 сентября на площади Свободы в Харькове. На мероприятие вышли около 3 тыс. человек. После завершения парада в городе произошли столкновения, в частности, на улице Рымарской.