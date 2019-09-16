Ким Чен Ын отправил письмо Трампу, в котором пригласил его в КНДР. Фото: Анадолу

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Ракурс

Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, пригласил американского президента Дональда Трампа посетить КНДР. Приглашение он отправил ему в виде письма.

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Это уже второе послание от Ким Чен Ына к американскому лидеру на фоне приостановки переговоров о денуклеаризации. Оно было передано Трампу в третью неделю августа. В обращении к президенту США лидер КНДР отметил, что готов встретиться с ним на еще одном саммите, передает телеканал Al Jazeera.

Последний раз главы двух государств встречались в демилитаризованной зоне между двумя Кореями в июне этого года. Тогда Ким Чен Ын и Трамп согласились возобновить переговоры, которые зашли в тупик после неудачного второго саммита между двумя лидерами в феврале прошлого года.

Всего же с июня прошлого года президент США и лидер КНДР встречались трижды. На встречах они обсуждали пути урегулирования кризиса в связи с ракетно-ядерными программами КНДР. При этом существенного прогресса достичь им не удалось.

Напомним, что Трамп стал первым американским президентом, побывавшим в Северной Корее. ​