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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Нападение на НПЗ в Саудовской Аравии: Трамп позволил открыть стратегические запасы американской нефти

16 сен 2019, 09:39
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Президент США Дональд Трамп позволил использовать запасы нефти из стратегического резерва своей страны в связи с недавним нападением на расположенный в Саудовской Аравии

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один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) мира.

Об этом Трамп сообщил в своем Твиттере.

Из-за нападения на Саудовскую Аравию, которое может повлиять на цены на нефть, я санкционировал, в случае необходимости, использовать нефть из стратегического нефтяного резерва в объеме, который должен быть заранее определенным, достаточным для поддержания нормального предложения на рынках, — проинформировал президент США.

Есть основания полагать, что мы знаем виновника (нападения на НПЗ — ред.), — отметил Трамп, добавив, что сейчас власти США ждут, когда Саудовская Аравия объявит свою версию относительно того, кто мог стоять за этим нападением.

Он также сообщил, что проинформировал «все соответствующие ведомства» о необходимости ускорения процессов получения разрешений на строительство новых нефтепроводов.

Напомним, несколько дней назад в Саудовской Аравии начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на месторождении Абкайк. Официальная версия начала пожара — атака беспилотников.

Источник: Ракурс


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