Обмен пленными: Зеленский заявил о подготовке нового списка. Фото: ZIK

https://racurs.ua/n126734-obmen-plennymi-zelenskiy-zayavil-o-podgotovke-novogo-spiska.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил о начале подготовке очередному обмену пленными с Российской Федерацией. Об этом он сказал сегодня во время форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

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По словам главы государства, сейчас Киев готовит новый список на обмен осужденными. При этом сроки возможного обмена между РФ и Украиной Зеленский не уточнил.

Президент подчеркнул, что вопрос обмена пленными обсуждался 2 сентября на встрече в нормандском формате, участие в которой от Украины принял глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко. Также Зеленский отметил, что во время встречи представителей Украины, России, Франции и Германии обсуждались действия, необходимые для прекращения войны на Донбассе.

Зеленский добавил, что о новом этапе обмена удерживаемыми лицами Украина будет договариваться на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске, а также в нормандском процессе.

Напомним, что первый этап обмена пленными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Он был проведен в формате «35 на 35». Тогда на родину вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, украинские моряки и другие политзаключенные.​