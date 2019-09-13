Обмін полоненими: Зеленський заявив про підготовку нового списку. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n126734-obmin-polonenymy-zelenskyy-zayavyv-pro-pidgotovku-novogo-spysku.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив про початок підготовки чергового обміну полоненими з Російською Федерацією. Про це він сказав сьогодні під час форуму «Ялтинська європейська стратегія» (YES) в Києві.

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За словами глави держави, зараз Київ готує новий список на обмін засудженими. При цьому терміни можливого обміну між РФ і Україною Зеленський не уточнив.

Президент зазначив, що питання обміну полоненими обговорювалося 2 вересня на зустрічі в нормандському форматі, участь в якій від України взяв глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко. Також Зеленський заявив, що під час зустрічі представників України, Росії, Франції та Німеччини обговорювалися дії, необхідні для припинення війни на Донбасі.

Зеленський додав, що про новий етап обміну утримуваними особами Україна домовлятиметься на зустрічах Тристоронньої контактної групи в Мінську, а також в нормандському процесі.

Нагадаємо, що перший етап обміну полоненими між Росією і Україною відбувся 7 вересня. Він був проведений у форматі «35 на 35». Тоді на батьківщину повернулися режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, українські моряки та інші політв’язні.​