"Нормандский саммит": Зеленский рассказал, за что будет бороться во время встречи, фото — ОП

https://racurs.ua/n126846-zelenskiy-rasskazal-za-chto-budet-borotsya-na-normandskom-sammite-video.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября рассказал об ожиданиях от встречи лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия). Заявление относительно саммита Зеленский произнес во время брифинга с журналистами по итогам встречи с президентом Словакии Сюзанной Чапутовой.

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Главным вероятным решением «нормандского саммита» глава государства считает окончательный обмен всех украинских пленных.

Всех на всех, мы можем так называть, — назвал Зеленский.

Другой задачей саммита он видит «окончательное решение по срокам разведения войск». Зеленский при этом вспомнил об отводе сил от Золотого и Петровского, а затем вдоль всей контактной линии.

Третий пункт переговоров — вывод российских войск до проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Зеленский заявил о необходимости зафиксировать четкие сроки до выборов. Президент ожидает, что соответствующие встречи будут проходить чаще, чем раз в три года, а европейские лидеры поддержат Украину.

Рассчитываем на поддержку, дипломатическое и санкционное давление на РФ для завершения войны и деоккупации украинских территорий, — заявил глава государства.

Встреча лидеров «нормандской четверки» должна была состояться уже 16 сентября, однако россияне попросили перенести саммит. Сегодня «Ракурс» сообщал, что обмен пленными между Украиной и Россией может произойти после саммита в «нормандском формате», который планируют провести до конца октября.