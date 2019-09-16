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"Нормандский саммит": Зеленский рассказал, за что будет бороться во время встречи, фото — ОП

Зеленский рассказал, за что будет бороться на «нормандском саммите» (ВИДЕО)

16 сен 2019, 15:09
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Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября рассказал об ожиданиях от встречи лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия). Заявление относительно саммита Зеленский произнес во время брифинга с журналистами по итогам встречи с президентом Словакии Сюзанной Чапутовой.

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Главным вероятным решением «нормандского саммита» глава государства считает окончательный обмен всех украинских пленных.

Всех на всех, мы можем так называть, — назвал Зеленский.

Другой задачей саммита он видит «окончательное решение по срокам разведения войск». Зеленский при этом вспомнил об отводе сил от Золотого и Петровского, а затем вдоль всей контактной линии.

Третий пункт переговоров — вывод российских войск до проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Зеленский заявил о необходимости зафиксировать четкие сроки до выборов. Президент ожидает, что соответствующие встречи будут проходить чаще, чем раз в три года, а европейские лидеры поддержат Украину.

Рассчитываем на поддержку, дипломатическое и санкционное давление на РФ для завершения войны и деоккупации украинских территорий, — заявил глава государства.

Встреча лидеров «нормандской четверки» должна была состояться уже 16 сентября, однако россияне попросили перенести саммит. Сегодня «Ракурс» сообщал, что обмен пленными между Украиной и Россией может произойти после саммита в «нормандском формате», который планируют провести до конца октября.

Источник: Ракурс


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