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Ракурс
Владимир Балух, фото: «112 Украина»

Политзаключенный Балух рассказал, пытались ли его завербовать российские спецслужбы

16 сен 2019, 14:59
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Владимир Балух, украинский политзаключенный, освобожденный при обмене пленными между Украиной и Россией 7 сентября, рассказал, пытались ли его завербовать российские спецслужбы.

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Никто никогда не пытался меня вербовать. Никто никогда слова не сказал, что тебя там обменяют, освободят, — подчеркнул он в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Однако, отметил политзаключенный, когда его накануне обмена привезли в московское СИЗО «Лефортово», во время так называемого процесса «приемки» к нему подошел подполковник и в ультимативной форме потребовал, чтобы Балух написал заявление с просьбой о помиловании.

Иначе ему угрожали, что увезут обратно в колонию № 4 в российском городе Торжок (Тверская область), где его удерживали.

Я, конечно, отказался от его предложения, — подчеркнул Балух.

Политзаключенный отметил, что после того, как понял, что назад его везти не будут, появилась определенная надежда на освобождение, обмен.

Ибо никто просто так меня катать туда-сюда не будет. Потом еще были три недели информационного вакуума и ожидания, не понятно, куда тебя повезут и когда: или назад, или тебя действительно освободят… Ну вот первое осознание того, что процесс таки происходит, было тогда, — отметил Балух.

Напомним, Балух во время сегодняшней пресс-конференции рассказал о пытках, которые применялись к нему в колониях российских городов Торжок и Тверь, где его удерживали по сфабрикованному обвинению.

Источник: Ракурс


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