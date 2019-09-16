Россияне сделали Балуха гражданином РФ в колонии Торжка, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n126836-rossiyane-sdelali-baluha-grajdaninom-rf-v-kolonii-torjka.html

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Российские власти весной 2019 года сделали Владимира Балуха гражданином РФ. Это произошло в колонии Торжка, куда Владимира привезли из Твери, а ранее — из оккупированного Крыма.

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О причинах и обстоятельствах предоставления Балуху гражданства России сегодня в Киеве рассказал его адвокат Дмитрий Динзе и сам экс-узник Кремля.

В апреле 2019 года Балуха перевезли в колонию в Торжке Тверской области.

Хочу поздравить Володю — ему выдали в этот момент российский паспорт, — саркастически сообщил на пресс-конференции адвокат Динзе.

По его словам, защита Балуха не будет оспаривать этого непонятного акта, поскольку не собиралась «поддерживать клоунаду».

Это не имело смысла, поскольку уже сами действия по обжалованию решения о российском гражданстве еще больше закрепляли бы его. Мы решили ждать обмена, — сообщил Динзе.

Балух посмеялся с того, что некий эксперт в Крыму произвел официальное заключение о том, что поскольку Крым якобы является российским, то и Балух автоматическое приобретает гражданство РФ. По его словам, фиктивное российское гражданство оккупанты дали ему, чтобы ограничить общение с украинскими консулами и прекратить искать украинский паспорт крымчанина.

Скорее всего, его просто уничтожили и искать уже было нечего, — заявил Балух.

Динзе поддержал его, поскольку предоставление российского гражданства ограничивает консульское общение, тем более, что Балух «качал права» и в таком случае консулы часто были бы задействованы в процессе следствия и отбывания наказания. По словам адвоката, всех крымских политзаключенных россияне пытаются автоматически наделить российским гражданством.

Балуха освободили в начале сентября в результате масштабного обмена между Украиной и Россией. Всего за два года и девять месяцев в заключении Балуха держали в СИЗО и колониях Симферополя, Керчи (аннексированный Крым), в российских Твери, Торжке и Москве.

Напомним, что Балух решил подавать иск в Европейский суд по правам человека против России.