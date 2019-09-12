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Ракурс
Владимир Балух будет судиться с Россией. Фото: Мемориал

Балух будет судиться с Россией: политзаключенный подаст иск в ЕСПЧ

12 сен 2019, 13:09
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Владимир Балух, который был освобожден из незаконного российского заключения 7 сентября, будет подавать иск в Европейский суд по правам человека против России.

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Украинский политический заключенный отметил, что еще в 2016 году в его деле ведется подготовка документов для подачи в ЕСПЧ. Ряд документов уже подан в эту инстанцию. Об этом Балух заявил 12 сентября в комментарии «Крым.Реалии».

Мы подали первые документы еще до декабря 2016 года по поводу ст. 319 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой меня судили еще до того, как я попал за решетку, — отметил Балух.

Он добавил, что процесс подготовки документов идет, уже был разговор с представителем «Хельсинкской группы по правам человека». По словам политзаключенного, работа по сбору необходимых бумаг будет завершена, когда он будет лучше себя чувствовать.

Как известно, Владимир Балух был среди перечня лиц, которых Россия передала Украине 7 сентября в рамках обмена пленными по формуле «35 на 35».

Ранее сообщалось, что адвокат Балуха Ольга Динзе 10 сентября заявляла, что будет добиваться компенсации за месяцы пребывания украинца в штрафном изоляторе в российской колонии.

Источник: Ракурс


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