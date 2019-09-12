Новый главный военный прокурор Чумак пояснил, что будет делать в ведомстве, которое начала ликвидировать Рада, фото — mind.ua

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Новый главный военный прокурор Украины Виктор Чумак пояснил, что будет делать в ведомстве, которое начала ликвидировать Верховная Рада.

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Напомним, что 2 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка уволил с должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса и назначил 61-летнего Виктора Чумака — генерал-майора юстиции запаса, нардепа VII и VIII созывов. В то же время в начале сентября Рада по предложению президента начала реформу прокуратуры, согласно положений которой военная прокуратура ликвидируется.

Чумак объяснил ситуацию. Он заявил, что будет разрушать старую систему военной прокуратуры и строить новую, а также заявил, что обеспечит непрерывность процессуальных действий в делах, которые вела военная прокуратура.

Нельзя ни потерять порядочных людей, ни завалить беспрерывность процессуальных действий, сообщил Чумак.

Поэтому Чумак будет выступать в двух ипостасях: с одной стороны — «ликвидационная команда старой системы», с другой — «строитель новой структуры».

Он также объяснил, почему в день назначения на должность отказал в комментариях всем СМИ, которые к нему обращались.

Считаю, что единственным человеком, который в соответствии со своими полномочиями может давать комментарии относительно действий прокуратуры является Генеральный прокурор, или лицо по его поручению. Это правила этического поведения прокурора, — пояснил Чумак.

Он также рассказал, что «реально ошарашен поддержкой» своего назначения в сети. Ранее Чумак заявил в Фейсбук, что «наверняка будут и ошибки, и по людям, и по решениям», но верит в то, что «мы сможем их и признать и исправить».

Чумак работал председателем комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, а также заместителем председателя этого же комитета. В марте 2015 года был одним из четырех официальных претендентов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. На выборах президента Украины 2019 года Чумак возглавлял штаб кандидата Анатолия Гриценко.