Обмен Цемаха: Нидерланды в Брюсселе раскритиковали отсутствие этого вопроса в заявлении ЕС. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/n126688-obmen-cemaha-niderlandy-v-brussele-raskritikovali-otsutstvie-etogo-voprosa-v-zayavlenii-es.html

Ракурс

Нидерланды подняли вопрос об обмене Украиной экс-боевика «ДНР» Владимира Цемаха во время встречи послов стран Европейского Союза.

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Голландцы обеспокоены данным фактом, однако пока переговоры по этому вопросу не запланированы. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радіо Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Стефан Блок отмечал, что следователи допросили Цемаха в качестве свидетеля по делу об авиакатастрофе «боинга» МН17, а также просили Украину не обменивать его. Позже Нидерланды обратились к Москве с просьбой выдать им Цемаха.

Накануне, нидерландские следователи переквалифицировали статус Цемаха из свидетеля в подозреваемого. По версии следствия, летом 2014 Цемах был командиром средств противовоздушной обороны боевиков «ДНР».

Как ранее сообщал «Ракурс», помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выдача Цемаха РФ не ухудшит отношения Киева с Европой.





