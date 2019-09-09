Выдача Цемаха РФ не испортит отношения с ЕС, заявил помощник Зеленского. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126516-vydacha-cemaha-rf-ne-isportit-otnosheniya-s-es-zayavil-pomoschnik-zelenskogo.html

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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выдача РФ экс-боевика так называемой «ДНР» Владимира Цемаха не окажет негативного влияния на отношения с Европейским Союзом (ЕС).

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По словам Ермака, позиция партнеров Украины базируется не только на расследовании катастрофы «боинга» МН17 (Цемаха подозревают в причастности к инциденту). Санкции против РФ держатся на целом комплексе аргументов, поэтому выдача Цемаха не будет иметь политических последствий. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Ермак отметил, что все следственные действия в отношении Цемаха были выполнены, однако он отказался от договора со следствием. Об этом ранее заявлял и сам Зеленский. По словам Ермака, Нидерланды имеют ряд международно-правовых механизмов, чтобы согласовать теперь этот вопрос с Москвой.

Ермак добавил, что в любом случае Нидерланды могут осудить Цемах заочно, как и всех других подозреваемых.

Напомним, расследователь Bellingcat Христо Ґрозев заявлял, что выдача Цемах РФ не помешает суду доказать вину РФ в авиакатастрофе