Свитолина обновила личный рекорд в рейтинге WTA. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n126515-svitolina-obnovila-lichnyy-rekord-v-reytinge-wta.html

Ракурс

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, поднялась на третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это личный рекорд украинки, который она установила в 2017 году.

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Подняться на третью строку Свитолиной позволили ее успешные выступления на Открытом чемпионате США US Open. На турнире, который завершился в минувшие выходные, украинская теннисистка дошла до полуфинала, где уступила представительнице США Серене Уильямс.

Также личный рекорд в рейтинге установила Даяна Ястремская, которая расположилась на 30 строчке. На турнире в США 19-летняя украинка дошла до третьего круга, что стало ее личным рекордом, говорится на сайте WTA.

Леся Цуренко занимает в списке 68 место, а Екатерина Козлова расположилась на 74 месте.

Кроме того, солидный скачок в рейтинге показала украинка Марина Чернышева, которая на выходных стала победительницей турнира в Хорватии. Она поднялась сразу с 400 позиции на 280.

Напомним, что турнир US Open выиграл испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале он играл ​с россиянином Даниилом Медведевым.