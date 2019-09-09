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Ракурс
Свитолина обновила личный рекорд в рейтинге WTA. Фото: Twitter

Свитолина обновила личный рекорд в рейтинге WTA

9 сен 2019, 11:16
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Элина Свитолина, первая ракетка Украины, поднялась на третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это личный рекорд украинки, который она установила в 2017 году.

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Подняться на третью строку Свитолиной позволили ее успешные выступления на Открытом чемпионате США US Open. На турнире, который завершился в минувшие выходные, украинская теннисистка дошла до полуфинала, где уступила представительнице США Серене Уильямс.

Также личный рекорд в рейтинге установила Даяна Ястремская, которая расположилась на 30 строчке. На турнире в США 19-летняя украинка дошла до третьего круга, что стало ее личным рекордом, говорится на сайте WTA.

Леся Цуренко занимает в списке 68 место, а Екатерина Козлова расположилась на 74 месте.

Кроме того, солидный скачок в рейтинге показала украинка Марина Чернышева, которая на выходных стала победительницей турнира в Хорватии. Она поднялась сразу с 400 позиции на 280.

Напомним, что турнир US Open выиграл испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале он играл ​с россиянином Даниилом Медведевым.

Источник: Ракурс


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