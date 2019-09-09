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Кирилл Вышинский, фото: «Гал-Інфо»

Обмен пленными: Вышинский заявил о готовности продолжить работу в РИА «Новости Украина»

9 сен 2019, 10:55
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Кирилл Вышинский, обвиняемый в государственной измене главный редактор РИА «Новости Украина», хочет остаться в профессии и готов продолжить работать в этом издании.

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Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, сообщает российское издание РИА «Новости».

Также Вышинский выразил благодарность российским властям, в частности президенту РФ Владимиру Путину, за оказанную поддержку.

Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, — отметил Вышинский.

Вышинского передали России во время совершенного 7 сентября обмена пленными между Киевом и Москвой. Его задержали в столице Украины в мае 2018 года.

По мнению следствия, Вышинский работал на Россию в рамках осуществляемой страной-агрессором информационной войны против Украины.

Так, в Генпрокуратуре Украины подчеркивали, что РИА «Новости-Украина» распространяла проплаченную антиукраинскую информацию. Кроме того, было установлено, что ряд сотрудников агентства имели одновременно вместе с украинским гражданством также гражданство страны-агрессора.

28 августа этого года мера пресечения Вышинскому была изменена на личное обязательство.

Напомним, по прибытии в Москву Вышинский заявил, что планирует вернуться в Украину, чтобы «доказать свою невиновность». В частности, он планирует участвовать в судебных заседаниях.


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