Обмін полоненими: Вишинський заявив про готовність продовжити роботу в РІА «Новости Украина»

Кирило Вишинський, фото: «Гал-Інфо»

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Кирило Вишинський, обвинувачуваний у державній зраді головний редактор РІА «Новости Украина», хоче залишитися в професії й готовий продовжити працювати у цьому виданні.

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Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, повідомляє російське видання РІА «Новости».

Також Вишинський висловив подяку російській владі, зокрема президентові РФ Володимирові Путіну, за надану підтримку.

Я б дуже хотів сказати спасибі цій людині, Володимиру Путіну, тому що він перший з найбільших політичних лідерів заявив про те, що я людина, яка страждає безвинно, — зазначив Вишинський.

Вишинського передали Росії під час здійсненого 7 вересня обміну полоненими між Києвом та Москвою. Його затримали в столиці України у травні 2018 року.

На думку слідства, Вишинський працював на Росію в межах здійснюваної країною-агресором інформаційної війни проти України.

Так, у Генпрокуратурі України зазначали, що РІА «Новости-Украина» розповсюджувало проплачену антиукраїнську інформацію. Крім того, було встановлено, що низка співробітників агентства мали одночасно разом з українським громадянством також громадянство країни-агресора.

28 серпня цього року запобіжний захід Вишинському було змінено на особисте зобов’язання.

Нагадаємо, після прибуття до Москви Вишинський заявив, що планує повернутися до України, щоб «довести свою невинуватість». Зокрема, він планує брати участь у судових засіданнях.