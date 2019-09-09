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Жорстоке поводження з тваринами: житель Дніпра перерізав горло собаці. Фото: Інформатор

Жорстоке поводження з тваринами: житель Дніпра перерізав горло собаці (ФОТО)

9 вер 2019, 10:40
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У Дніпрі п’яний шкуродер перерізав собаці горло на очах у дітей. Тварину прооперували в цілодобовій ветеринарній клініці.

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Напередодні ввечері чоловік знущався над собакою, а потім вдарив її ножем у плече і перерізав горло, чим пошкодив трахею. Про це повідомляє «Інформатор».

Тварину вдалося врятувати, а сусіди, які були свідками жорстокої події написали заяву на чоловіка.

Постраждала в Дніпрі від рук шкуродера собака. Фото: Інформатор

Як відомо, жорстоке поводження з тваринами передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Так, за адмінзлочин можна отримати штраф розміром до 8,5 тис. грн., арешт до 15 діб і конфіскацію тварини

У разі кримінальної відповідальності, зловмисник може отримати покарання у виді обмеження волі на строк до 8 років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Полтавській області днями чоловіка засудили за адмінстаттю за ​​жорстоке поводження з твариною. Зловмисник спеціально наїхав на собаку переднім і заднім колесами. Його оштрафували на 8,5 тис. грн.


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