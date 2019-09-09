У Криму в результаті шторму за добу загинули шестеро осіб. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126512-u-krymu-v-rezultati-shtormu-za-dobu-zagynulo-shestero-osib-video.html

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Шторм у Криму забрав життя шістьох осіб за минулу добу. Всі загиблі вирішили поплавати у морі під час шестибального шторму.

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Під час негоди вдалося врятувати п’ятьох осіб. Як повідомили в управлінні МНС в окупованому Криму, всі загиблі дістали травми, не сумісні з життям.

За уточненими даними, двоє людей загинули у районі Ялти. Тут поплавати вирішили п’ятеро осіб, але з води вдалося вибратися лише трьом. Також смертельні випадки відбувалися в районі Великої Ялти, де загинули двоє осіб. Деякі тіла рятувальники досі не можуть дістати з води через сильний шторм.

Метеорологи поширили штормове попередження на 8−9 вересня. Місцями пориви вітру сягали 22 м/с.

Рятувальники наполегливо просять людей не купатися в морі. Найчастіше жертвами стихії стають люди, які вважають себе хорошими плавцями і нехтують правилами поведінки на воді.

Між тим нагадаємо, що так звана влада окупованого Криму має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговори з Україною про пропуск на півострів води з Дніпра.