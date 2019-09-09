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В Крыму в результате шторма за сутки погибли шесть человек. Фото: 24 канал

В Крыму в результате шторма за сутки погибли шесть человек (ВИДЕО)

9 сен 2019, 10:36
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Шторм в Крыму унес жизни шести человек в минувшие сутки. Все погибшие были купальщикам, которые решили поплавать в шестибалльный шторм.

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Во время непогоды удалось спасти пять человек. Как сообщили в управлении МЧС в оккупированном Крыму, все погибшие получили травмы, не совместимые с жизнью.

По уточненным данным, два человека погибли в районе Ялты. Здесь покупаться решили пять человек, но из воды удалось выбраться только троим. Также смертельные случаи происходили в районе Большой Ялты, где погибли два человека. Некоторые тела спасатели до сих пор не могут достать из воды из-за сильного шторма.

Метеорологи распространили штормовое предупреждение на 8−9 сентября. Местами порывы ветра достигали 22 м/с.

Спасатели настойчиво просят людей не купаться в море. Зачастую жертвами стихии оказываются люди, которые считают себя хорошими пловцами и пренебрегают правилами поведения на воде.

Между тем напомним, что так называемые власти оккупированного Крыма намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров воды из Днепра.

Источник: Ракурс


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