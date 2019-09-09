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Ракурс
На поверхности Луны обнаружили посадочный модуль «Викрам»

Индийский космический аппарат «Викрам» нашли на поверхности Луны

9 сен 2019, 10:13
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Орбитальный зонд индийской космической миссии «Чандраян-2» нашел на поверхности Луны посадочный модуль «Викрам», связь с которым была потеряна 7 сентября на финальном этапе посадки на поверхность естественного спутника Земли.

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В Индийской организации космических исследований заявляют, что удалось получить тепловизионное изображение «Викрама». Об этом сообщает агентство ANI.

Сейчас продолжаются попытки установить связь с посадочным модулем.

Связи пока нет. Мы пытаемся установить контакт. Об этом будет сообщено в скором времени, — отметил руководитель организации Кайласавадиво Сиван.

Миссия «Чандраян-2» стартовала в июле этого года. В ее состав входят посадочный модуль «Викрам», орбитальный зонд и луноход «Прагаян». Все эти космические аппараты разработаны Индией. Планировалось, что «Викрам» 7 сентября осуществит мягкую посадку в районе южного полюса Луны.

Однако, когда космический аппарат находился на высоте 2,1 км над поверхностью Луны, он отклонился от запланированного траектории и перестал выходить на связь.

Луноход должен был путешествовать по поверхности спутника Земли и осуществлять химические измерения. Собранные данные планировалось транслировать на Землю с помощью орбитального аппарата, миссия которого на лунной орбите продлится почти год.

Напомним, в июле этого года исполнилась 50-я годовщина первой высадки людей на Луну.


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