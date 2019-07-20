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Во время первой высадки на Луну, фото: NASA

Сегодня — 50-я годовщина высадки на Луну (ФОТО, ВИДЕО)

20 июл 2019, 14:04
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Сегодня 50-я годовщина первой высадки людей на поверхность другого небесного тела — спутника Земли Луны.

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20 июля 1969 в 20.17 по гринвическому времени экипаж космического корабля «Аполлон-11» в составе американских астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина совершил посадку на Луне на борту лунного модуля, отделившегося от космического корабля «Аполлон-11», в котором их ждал на орбите еще один участник экспедиции Майк Коллинз.

Первым на поверхность Луны ступил Армстронг уже 21 июля в 2.56. Всемирно известной стала сказанная им тогда фраза:

Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.

Спустя 15 минут на поверхность Луны ступил и Олдрин.

Кроме Армстронга и Олдрина на поверхности спутика Земли побывали еще 10 человек — члены экипажей дальнейших космических кораблей серии «Аполлон», кроме «Аполло-13», чей полет едва не закончился катастрофой из-за взрыва на борту во время начальной фазы полета к Луне.

По случаю годовщины высадки на Луну NASA недавно опубликовало ряд панорамных фотоснимков, снятых на поверхности Луны во время пребывания там экспедиции программы «Аполлон». Их можно посмотреть по ссылке.

Во время первой высадки на Луну, фото: NASA

Во время первой высадки на Луну, фото: NASA

Во время первой высадки на Луну, фото: NASA

Напомним, в прошлом году на борту Международной космической станции было снято удивительное видео «исчезающего» Луны.

Источник: Ракурс


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