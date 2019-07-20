Во время первой высадки на Луну, фото: NASA

https://racurs.ua/n124514-segodnya-50-ya-godovschina-vysadki-na-lunu-foto-video.html

Ракурс

Сегодня 50-я годовщина первой высадки людей на поверхность другого небесного тела — спутника Земли Луны.

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20 июля 1969 в 20.17 по гринвическому времени экипаж космического корабля «Аполлон-11» в составе американских астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина совершил посадку на Луне на борту лунного модуля, отделившегося от космического корабля «Аполлон-11», в котором их ждал на орбите еще один участник экспедиции Майк Коллинз.

Первым на поверхность Луны ступил Армстронг уже 21 июля в 2.56. Всемирно известной стала сказанная им тогда фраза:

Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.

Спустя 15 минут на поверхность Луны ступил и Олдрин.

Кроме Армстронга и Олдрина на поверхности спутика Земли побывали еще 10 человек — члены экипажей дальнейших космических кораблей серии «Аполлон», кроме «Аполло-13», чей полет едва не закончился катастрофой из-за взрыва на борту во время начальной фазы полета к Луне.

По случаю годовщины высадки на Луну NASA недавно опубликовало ряд панорамных фотоснимков, снятых на поверхности Луны во время пребывания там экспедиции программы «Аполлон». Их можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в прошлом году на борту Международной космической станции было снято удивительное видео «исчезающего» Луны.