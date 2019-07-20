Під час першої висадки на Місяць, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n124514-sogodni-50-ta-richnycya-vysadky-na-misyac-foto-video.html

Ракурс

Сьогодні 50-та річниця першої висадки людей на поверхню іншого небесного тіла — супутника Землі Місяця.

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20 липня 1969 року о 20.17 за грінвицьким часом екіпаж космічного корабля «Аполлон-11» у складі американських астронавтів Ніла Армстронга та Базза Олдріна здійснив посадку на Місяці на борту місячного модуля, котрий відділився від космічного корабля «Аполлон-11», в якому їх чекав на орбіті ще один учасник експедиції Майк Коллінз.

Першим на поверхню Місяця ступив Армстронг вже 21 липня о 2.56. Всесвітньо відомою стала сказана ним тоді фраза:

Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства.

Через 15 хвилин на поверхню Місяця ступив і Олдрін.

Окрім Армстронга та Олдріна на поверхні супутника Землі побували ще 10 людей — члени екіпажів подальших космічних кораблів серії «Аполлон», окрім «Аполлон-13», чий політ ледь не завершився катастрофою через вибух на борту під час початкової фази польоту до Місяця.

З нагоди річниці висадки на Місяць NASA нещодавно опублікувало низку панорамних фотознімків, знятих на поверхні Місяця під час перебування там експедиції програми «Аполлон». Їх можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, торік на борту Міжнародної космічної станції було зняте дивовижне відео «зникаючого» Місяця.