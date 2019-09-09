На поверхні Місяця виявили посадковий модуль «Вікрам»

https://racurs.ua/ua/n126511-indiyskyy-kosmichnyy-aparat-vikram-znayshly-na-poverhni-misyacya.html

Ракурс

Орбітальний зонд індійської космічної місії «Чандраян-2» знайшов на поверхні Місяця посадковий модуль «Вікрам», зв’язок з яким було втрачено 7 вересня на фінальному етапі посадки на поверхню природного супутника Землі.

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В Індійській організації космічних досліджень заявляють, що вдалося отримати тепловізійне зображення «Вікрама». Про це повідомляє агентство ANI.

Наразі тривають спроби встановити зв’язок з посадковим модулем.

Зв’язку поки немає. Ми намагаємося встановити контакт. Про це буде повідомлено незабаром, — зазначив керівник організації Кайласавадіво Сіван.

Місія «Чандраян-2» стартувала в липні цього року. До її складу входять посадковий модуль «Вікрам», орбітальний зонд та місяцехід «Прагаян». Усі ці космічні апарати розроблені Індією. Планувалося, що «Вікрам» 7 вересня здійснить м’яку посадку в районі південного полюса Місяця.

Проте коли космічний апарат перебував на висоті 2,1 км над поверхнею Місяця, він відхилився від запланованої траєкторії й перестав виходити на зв’язок.

Місяцехід має подорожувати поверхнею супутника Землі й здійснювати хімічні вимірювання. Зібрані дані планувалося транслювати на Землю за допомогою орбітального апарату, місія котрого на місячній орбіті триватиме майже рік.

Нагадаємо, у липні цього року виповнилася 50-та річниця першої висадки людей на Місяць.