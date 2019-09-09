Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
На поверхні Місяця виявили посадковий модуль «Вікрам»

Індійський космічний апарат «Вікрам» знайшли на поверхні Місяця

9 вер 2019, 10:13
999

Орбітальний зонд індійської космічної місії «Чандраян-2» знайшов на поверхні Місяця посадковий модуль «Вікрам», зв’язок з яким було втрачено 7 вересня на фінальному етапі посадки на поверхню природного супутника Землі.

Loading...

В Індійській організації космічних досліджень заявляють, що вдалося отримати тепловізійне зображення «Вікрама». Про це повідомляє агентство ANI.

Наразі тривають спроби встановити зв’язок з посадковим модулем.

Зв’язку поки немає. Ми намагаємося встановити контакт. Про це буде повідомлено незабаром, — зазначив керівник організації Кайласавадіво Сіван.

Місія «Чандраян-2» стартувала в липні цього року. До її складу входять посадковий модуль «Вікрам», орбітальний зонд та місяцехід «Прагаян». Усі ці космічні апарати розроблені Індією. Планувалося, що «Вікрам» 7 вересня здійснить м’яку посадку в районі південного полюса Місяця.

Проте коли космічний апарат перебував на висоті 2,1 км над поверхнею Місяця, він відхилився від запланованої траєкторії й перестав виходити на зв’язок.

Місяцехід має подорожувати поверхнею супутника Землі й здійснювати хімічні вимірювання. Зібрані дані планувалося транслювати на Землю за допомогою орбітального апарату, місія котрого на місячній орбіті триватиме майже рік.

Нагадаємо, у липні цього року виповнилася 50-та річниця першої висадки людей на Місяць.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Герус анонсував зниження цін на газ

Тарифи на газ для населення можуть знизитися цього місяця. Орієнтовно, газ здешевшає на 115 грн за 1 тис. кубометрів. Окрім того, може знизитися вартість електроенергії для непобутових споживачів — на 10 коп. за кіловат

Новини України
12:53

У Зеленського заявили, що Україна повинна відновлювати довіру до РФ

Україна і Росія повинні вести переговори з приводу врегулювання ситуації на сході України і для цього Києву потрібно повернути довіру до Москви, вважає керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко

Новини України
12:31

Новий обмін полоненими між Москвою та Києвом прокоментували у команді Зеленського

Новий обмін полоненими між Україною та Росією до кінця 2019 року прокоментували у команді президента Володимира Зеленського. Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що над цим питанням вже працюють

Новини України
10:12
Новини партнерів
Загрузка...