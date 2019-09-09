Жестокое обращение с животными: житель Днепра перерезал горло собаке. Фото: Информатор

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Ракурс

В Днепре пьяный живодер перерезал собаке горло на глазах у детей. Животное прооперировали в круглосуточной ветеринарной клинике.

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Накануне вечером мужчина издевался над собакой, а затем ударил ее ножом в плечо и перерезал горло, чем повредил трахею. Об этом сообщает «Информатор».

Животное удалось спасти, а соседи, которые были свидетелями жестокого происшествия написали заявление на мужчину.

Как известно, жестокое обращение с животными предусматривает административную и уголовную ответственность. Так, за админпреступление можно получить штраф размером до 8,5 тыс. грн., арест до 15 суток и конфискацию животного

В случае уголовной ответственности, злоумышленник может получить наказание в виде ограничения свободы сроком до 8 лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Полтавской области на днях мужчину осудили по админстатье за жестокое обращение с животным. Злоумышленник специально наехал на собаку передним и задним колесами. Его оштрафовали на 8,5 тыс. грн.