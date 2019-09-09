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Ракурс
Світоліна оновила особистий рекорд у рейтингу WTA. Фото: Twitter

Світоліна оновила особистий рекорд у рейтингу WTA

9 вер 2019, 11:16
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Еліна Світоліна, перша ракетка України, піднялася на третє місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Це особистий рекорд українки, який вона встановила в 2017 році.

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Піднятися на третій щабель Світоліній дозволили її успішні виступи на Відкритому чемпіонаті США US Open. На турнірі, який завершився минулих вихідних, українська тенісистка дійшла до півфіналу, де поступилася представниці США Серені Вільямс.

Також особистий рекорд у рейтингу встановила Даяна Ястремська, яка розташувалася на 30 сходинці. На турнірі в США 19-річна українка дійшла до третього кола, що стало її особистим рекордом, йдеться на сайті WTA.

Леся Цуренко займає в списку 68 місце, а Катерина Козлова розташувалася на 74 місці.

Крім того, солідний стрибок у рейтингу показала українка Марина Чернишова, яка на вихідних стала переможницею турніру в Хорватії. Вона піднялася одразу з 400 позиції на 280.

Нагадаємо, що турнір US Open виграв іспанський тенісист Рафаель Надаль. У фіналі він грав із росіянином Данилом Медведєвим.

Джерело: Ракурс


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