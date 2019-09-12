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Ракурс
Стрельба произошла на Волыни. Фото: Известия

На Волыни группа селян напала на патруль полиции: четыре человека попали в больницу

12 сен 2019, 12:29
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Драка со стрельбой произошла в Волынской области в результате конфликта сотрудников полиции и местных жителей.

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В среду, 11 сентября, пять жителей Киверцовского района устроили драку с сотрудниками патрульной полиции. Около полуночи правоохранители остановили автомобиль Fiat Scudo (Фиат) возле села Карпиловка, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Местный житель, который находился за рулем авто якобы в нетрезвом состоянии, отказался предоставлять полицейским документы на автомобиль. На помощь водителю прибыли еще пять мужчин, которые устроили драку с правоохранителями. С одного из патрульных сорвали камеру.

Полицейский вынужден был применить табельное огнестрельное оружие. С ранениями были госпитализированы водитель автомобиля Fiat Scudo и 24-летний правонарушитель. Два правоохранителя тоже попали в больницу с телесными повреждениями.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, 6 сентября в Киеве неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в одном из столичных троллейбусов. В результате инцидента двух мужчин возрастом 28 и 43 года, госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Источник: Ракурс


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