Стрілянина сталася на Волині. Фото: Известия

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Бійка зі стріляниною сталася у Волинській області внаслідок конфлікту співробітників поліції та місцевих мешканців.

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У середу, 11 вересня, п’ятеро мешканців Ківерцівського району вчинили бійку із співробітниками патрульної поліції. Близько опівночі правоохоронці зупинили автомобіль Fiat Scudo (Фіат) неподалік села Карпилівка, оскільки водій порушив правила дорожнього руху. Про це повідомила прес-служба поліції області.

Місцевий мешканець, який перебував за кермом авто нібито у нетверезому стані, відмовився надавати поліцейським документи на автомобіль. На допомогу водію прибули ще п’ятеро чоловіків, які влаштували бійку з правоохоронцями. З одного з патрульних зірвали камеру.

Поліцейський змушений був застосувати табельну вогнепальну зброю. З пораненнями були госпіталізовані водій автомобіля Fiat Scudo та 24-річний правопорушник. Двоє правоохоронців теж потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 6 вересня в Києві невідомий зловмисник влаштував стрілянину в одному зі столичних тролейбусів. Внаслідок інциденту двох чоловіків, віком 28 і 43 роки, госпіталізували з вогнепальними пораненнями.