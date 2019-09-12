Володимир Балух судитиметься з Росією. Фото: Меморіал

https://racurs.ua/ua/n126690-baluh-sudytymetsya-z-rosiieu-politv-yazen-podast-pozov-do-iespl.html

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Володимир Балух, який був звільнений з незаконного російського ув’язнення 7 вересня, подаватиме позов до Європейського суду з прав людини проти Росії.

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Український політичний в’язень відзначив, що ще 2016 року у його справі ведеться підготовка документів для подачі в ЄСПЛ. Низка документів вже подана до цієї інстанції. Про це Балух заявив 12 вересня в коментарі «Крим.Реалії».

Ми подали перші документи ще до грудня 2016 року з приводу ст. 319 (образа представника влади) Кримінального кодексу Російської Федерації, по якій мене судили ще до того, як я потрапив за грати, — відзначив Балух.

Він додав, що процес підготовки документів триває, вже була розмова з представником «Гельсінкської групи з прав людини». За словами політв’язня, робота зі збору необхідних паперів буде завершена, коли він краще себе почуватиме.

Як відомо, Володимир Балух був серед переліку осіб, яких Росія передала Україні 7 вересня в межах обміну полоненими за формулою «35 на 35».

Раніше повідомлялося, що адвокат Балуха Ольга Дінзе 10 вересня заявляла, що домагатиметься компенсації за місяці перебування українця в штрафному ізоляторі в російській колонії.