Доллары США

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В Нацбанке прокомментировали заложенный правительством в проект бюджета на 2020 год курс 28,2 грн за один доллар США.

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По словам первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой, соответствующий курс взят из майских прогнозов и Министерство финансов обращалось в Нацбанк, чтобы их уточнить.

Но надо сказать одну вещь — и это очень важная вещь, которую надо, чтобы все правильно поняли — согласно законодательству Нацбанк не предоставляет макропрогнозы для бюджета Министерству финансов, — отметила Рожкова во время сегодняшнего брифинга.

Она отметила, что Министерство финансов, составляя бюджет, пользуется прогнозам Министерства экономики.

Поэтому параметризациюбюджета, для того, чтобы она была пропорциональной — это касается и курса и остальных других параметров, которые закладываются в бюджет, для того, чтобы это было пропорционально, необходимо это брать изкакого-то одного источника, — отмечает Рожкова.

Нельзя, скажем, прогноз каких макропоказателей взять из прогноза Министерства экономики, а прогноз курса — по прогнозу Национального банка. Потому что это будет дисбаланс, — отмечает чиновница.

Поэтому, согласно законодательству, макропрогнозы, которые используются Министерством финансов при формировании бюджета, предоставляет министерство экономического развития, резюмировала Рожкова.

Напомним, вчера министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что размер минимальной среднемесячной зарплаты на следующий год заложен на уровне 4 тыс. 723 грн.