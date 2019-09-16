В Киеве перекрывают дороги в шести районах из-за визита президента Словакии. Фото: bigmir)net

https://racurs.ua/n126833-v-kieve-perekryvaut-dorogi-v-shesti-rayonah-iz-za-vizita-prezidenta-slovakii-foto-video.html

Ракурс

В Киеве перекрывают дороги в шести районах в связи с сегодняшним визитом в Украину президента Словакии Зузаны Чапутовой. Поэтому ожидаются временные ограничения в движении транспорта в столице.

Loading...

Частично перекрывают дороги в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском и Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе, сообщила пресс-служба Управления государственной охраны.

Сервис Google Maps показывает, что столицу сегодня сковали масштабные пробки на дорогах.

Президент Украины Владимир Зеленский уже встретил словацкую делегацию во главе с Чапутовой на площади у Мариинского дворца в центре Киева, после чего лидеры государств отправились на переговоры в закрытом формате. В 13.30 ожидается совместный брифинг по итогам встречи.

Напомним, в конце августа во время визита в Киев Джона Болтона, советника президента США Дональда Трампа, в городе также ограничивали движения транспорта.