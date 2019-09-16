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Ракурс
В Киеве перекрывают дороги в шести районах из-за визита президента Словакии. Фото: bigmir)net

В Киеве перекрывают дороги в шести районах из-за визита президента Словакии (ФОТО, ВИДЕО)

16 сен 2019, 12:34
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В Киеве перекрывают дороги в шести районах в связи с сегодняшним визитом в Украину президента Словакии Зузаны Чапутовой. Поэтому ожидаются временные ограничения в движении транспорта в столице.

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Частично перекрывают дороги в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском и Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе, сообщила пресс-служба Управления государственной охраны.

Сервис Google Maps показывает, что столицу сегодня сковали масштабные пробки на дорогах.

В Киеве перекрывают дороги в шести районах из-за визита президента Словакии. Скриншот: infoportal.kiev

Президент Украины Владимир Зеленский уже встретил словацкую делегацию во главе с Чапутовой на площади у Мариинского дворца в центре Киева, после чего лидеры государств отправились на переговоры в закрытом формате. В 13.30 ожидается совместный брифинг по итогам встречи.

В Киеве перекрывают дороги в шести районах из-за визита президента Словакии. Фото: Укринформ

В Киеве перекрывают дороги в шести районах из-за визита президента Словакии. Фото: Укринформ

В Киеве перекрывают дороги в шести районах из-за визита президента Словакии. Фото: Укринформ

Напомним, в конце августа во время визита в Киев Джона Болтона, советника президента США Дональда Трампа, в городе также ограничивали движения транспорта.

Источник: Ракурс


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