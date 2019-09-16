Новости мира

Россия и Беларусь создадут новое государство к 2022 году: что известно. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/n126844-rossiya-i-belarus-sozdadut-novoe-gosudarstvo-k-2022-godu-chto-izvestno.html

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Россия и Беларусь уладили детали проекта «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». В проекте говорится, что к весне 2021 года страны примут единый Налоговый кодекс.

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В документе, который подписали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Беларуси Сергей Румас, говорится, что с января 2022 года в Союзном государстве будут разграничены вопросы по общему и национальному предметам ведения, сообщает «Коммерсант».

Документом предлагается объединение таможенной и энергетической политики. Фактически говорится о создании общей таможенной службы и создании единого регулятора рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Кроме того, будут созданы общие платежные системы и единый доступ к госзакупкам.

Также в документе говорится о создании единого Гражданского кодекса. Отмечается, что РФ и Беларусь планируют вести «согласованную политику» на рынке труда и в сфере соцзащиты.

По данным российского издания, такая степень интеграции выше, чем в Европейском Союзе. Издание пишет, что согласование документа подразумевает фактически создание с 2022 года конфедеративного или даже федеративного государства.

Примечательно, что программа не затрагивает сферы обороны, образования, госбезопасности, здравоохранения, науки, правоохраны, а также вопросы МВД, госуправления и судебную систему.

Напомним, что в начале сентября Александр Лукашенко, президент Беларуси, распорядился полностью закрыть государственную границу с Украиной.